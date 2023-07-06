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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب متأثرة بمحضر الفيدرالى الأمريكى

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال فادي كامل، خبير صناعة الذهب في مصر، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، مع ختام تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو  17520 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال فادي كامل، خبير صناعه الذهب في مصر، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، مع ختام تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى  2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو  17520 جنيهًا.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع الدولار أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق اسعار الذهب المحلية أسعار الفائد أسعار

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