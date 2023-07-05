المشدد حضوريًا وغيابيًا للمتهمين بخطف 3 أشخاص وسرقتهم بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بمعاقبة حضوريًا لكل من "م.ع.ع" و"أ.ح.ع" و"ع.ص.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وغيابيًا لكل من "ي.ن.ع" و"أ.ع.ف" و"ر.ج.ز" و"ج.ال.س" و"أ.ا.ح" و"ح.أ.ح"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة بلا مصاريف، وذلك بعد اتهامهم بالخطف بالتحايل والسرقة تحت التهديد، وحجز بدون وجه حق، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

ترجع القضية رقم 12559 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بقيام المتهمين باستدراج المجني عليهم بالتحايل تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن المجني عليهم كل من "ب.ف.ك" مدير فرع شركة، مقيم محافظة القاهرة و"هـ.ع.ت" مدير حسابات بشركة سياحة، ومقيم محافظة الجيزة و"إ.م.إ" سائق، حيث شهد المجني عليه الأول قيام المتهمين كل من "م.ع.ع" و"أ.ح.ع" و"ع.ص.ع" و"ي.ن.ع" و"أ.ع.ف" و"ر.ج.ز" و"ج.ال.س" و"أ.ا.ح" و"ح.أح"، باستدراجه هو والمجني عليهما الثاني والثالث إلى محافظة الإسكندرية، وذلك للتعامل في النقد الأجنبي وشراء الدولار الأمريكي ، فتقابل مع المتهم الثالث بالطريق العام واصطحبهما إلى أحد المساكن بدائرة قسم شرطة برج العرب ، حيث تقابل مع المتهم الأول ، والذي عرض عليه العملات الأجنبية.

وما أن سلمه حقيبتين بداخلهما المبالغ بالعملة الوطنية المتفق عليها ،حتى فؤجي بباقي المتهمين باقتحام المسكن محل الواقعة وقيام المتهم السابع والثامن بإشهار سلاحين ناريين مسدسين مهددين إياهم مما بث الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي وهاتف محمول ومتعلقات شخصية ولاذوا جميعًا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.