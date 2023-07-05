توفيت بكورونا وتزوجت من حارس المنتخب.. محطات من حياة رجاء الجداوى

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي غيبها فيروس كورونا عن عالمنا في 5 يوليو 2020 بعد صراع استمر لأكثر من شهر.

كانت رجاء مثالًا للسيدة الأنيقة، كما عملت قبل دخولها عالم السينما كعارضة أزياء، حيث بدأت مسيرتها الفنية فى 1958 من خلال فيلم "غريبة"، واستمرت رحلتها حتى رحلت عن عمر ناهز 85 عامًا.

حياة رجاء الجداوى الأسرية

ولدت رجاء الجداوى فى الإسماعليلية لأب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي وكان والدها يعمل فى التجارة حيث كانت أسرة ميسورة الحال، وكان جدها يمتلك صندلًا بحريًا وتعود أصولها إلى الحجاز.

بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة، وهى لم تكمل عقدها الأول من العمربرفقه شقيقها الأصغر فاروق للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، التي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتها، وتربت على يد مربية إيطالية، تولت رعايتها منذ طفولتها، وتعلمت منها اللغة الإيطالية.

ودرست رجاء الجداوى فى مدارس الفرنسيسكان بالقاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن مبكرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

زواج رجاء الجداوى

فى 22 نوفمبر تزوجت رجاء الجداوى من حارس مرمى منتخب مصر حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، وحكت أنها تعرفت إليه في السودان، حين كانت تقيم في فندق، وطلب يدها على متن الطائرة، وكان يصغر الجداوي بعشرة أعوام، ولم تتزوج رجاء مرى أخرى حيث استمر زواجهما حتى رحلت.

حياة رجاء الجداوى الفنية

ظهرت رجاء الجداوى فى أول أعمالها 1958 ويعد ظهورها الحقيقى فى عام 1959 حيث ظهرت بالعمل الفنى دعاء الكروان، ولها أدوار في أفلام شهيرة مثل "إشاعة حب" مع عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي، و"كرامة زوجتي" مع صلاح ذوالفقار وشادية، كما شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، مثل عائلة الحج متولى، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية التى كان أبرزها مسرحية "الواد سيد الشغال".

جوائز رجاء الجداوى

- حصلت على «وشاح سمراء القاهرة» في كرنفال بحديقة الأندلس.

- جائزة ملكة جمال حوض البحر المتوسط.

- ملكة جمال القطر المصري عام 1958.