30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الممتاز ومازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

الإسماعيلي كانت لديه المبادرة بعد تسديدة من أحمد مدبولي في الدقيقة الثالثة وصلت سهلة إلى الحارس محمد الشناوي.

الأهلي ضغط بقوة بعد ذلك في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار استلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها الحارس أحمد عادل على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تسلل أليو ديانج من الجبهة اليسرى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي حاول المرور داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 29 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد عادل.



أفشة انطلق في الدقيقة 30، وسدد كرة ضعيفة للغاية وبعيدة عن المرمى.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

