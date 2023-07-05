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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. محاولتان من الأهلى للتسجيل وتراجع من الإسماعيلى

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الدوري الممتاز ومازالت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

الإسماعيلي كانت لديه المبادرة بعد تسديدة من أحمد مدبولي في الدقيقة الثالثة وصلت سهلة إلى الحارس محمد الشناوي.

الأهلي ضغط بقوة بعد ذلك في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار استلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها الحارس أحمد عادل على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تسلل أليو ديانج من الجبهة اليسرى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– خالد عبد الفتاح– رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أفشة– بيرسي تاو– أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

الاهلى الاسماعيلى مباراة الأهلي والإسماعيلي الدورى المصرى

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