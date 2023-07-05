"تنفيذية CAF" تجتمع فى الرباط الجمعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية لـ"كاف" ستجتمع بالعاصمة المغربية الرباط الجمعة المقبل، على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي سيرأسه باتريس موتسيبي، سيبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

سيبدأ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيرأسه باتريس موتسيبي، في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أشار البيان إلى أن الاجتماع سيناقش عددًا من الأمور بما في ذلك عملية تقديم العطاءات الجارية لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027.

وأضاف "كاف" في بيانه، أن اللجنة التنفيذية ستناقش أيضًا الترتيبات الخاصة بالجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستقام بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار في 13 يوليو الجاري.