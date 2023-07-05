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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عامر حسين يشكو "ميدو" للجنة الانضباط

عامر حسين
عامر حسين

تقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على لجنة المسابقات بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق بعد هجومه عليه فى أحد البرامج التلفزيونية.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن عامر حسين تقدم بالشكوى الرسمية للجنة الانضباط، برئاسة المستشار عزت خميس ضد ميدو بصفته يشغل منصبًا داخل نادي الزمالك.

كشف عزت خميس أن شكوى ميدو سيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة ويحق للجنة الانضباط فرض أى عقوبات سواء كانت مالية أو إيقاف حسب طبيعة كل حالة.

وواصل عزت: اللائحة تعطينا الحق في معاقبة كل مَن بالوسط الرياضي بمنعهم من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية أو تغريمهم ماليًا وهو ما حدث من قبل مع أحد رؤساء الأندية الذى تم منعه من حضور المباريات لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

اتحاد الكرة أحمد حسام ميد التظلمات عزت خميس لاعب الزمالك السابق لجنة التظلمات

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