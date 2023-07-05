الأولى مكرر على الدبلومات الفنية: أشعر بسعادة غامرة ولم أتوقع هذه النتيجة

أعربت بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الصناعية بنات، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للمدارس الصناعية، بمجموع 693 درجة وبنسبة 99%، عن مدى فرحتها الغير طبيعية، موكدة إلى أنها لم تكن تتوقع الحصول على المركز الأول مكرر، موكدة إلى أنها حققت حلم حياتها وأسرتها بالتفوق في دراستها وحصولها على هذا المركز.

وصرحت الطالبة بسمة محمود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تشعر بفرحة غير طبيعية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تصبح الأولى مكرر على مستوى الجمهورية، مضيفة أن ربنا حقق أملي، وكلل مجهودي ومجهود أسرتي معايا والمعلمين بالنجاح.

وأضافت "بسمة": “أنا ذاكرت وتعبت، وبذلت مجهودًا كبيرًا، وكنت أذهب إلى المدرسة يومياً لحضور المواد العملية، وأعود إلى منزلي وأبدأ في المذاكرة بعد صلاة العشاء حتى الساعة الثانية صباحاً، وتابعت: ”وربنا كرمني وفرحني و كلل مجهودي بالتفوق"، مؤكدة أنها اعتمدت علي الدروس الخصوصية بصورة كبيرة

كما أكدت الطالبة "بسمة": “أن هدفي هو الالتحاق بالمعهد الفني الصحي لأنه يضمن وظيفة، ثم استكمال دراستي في كلية الهندسة، وقدمت بسمة الشكر لأسرتها، و للمعلمين بالمدرسة، وكل اللي تعب معايا وشجعني، ولم أنسى نصائح والدي وهو يقول ذاكري عشان تدخلي الكلية اللي نفسك فيها، مؤكدة أن الدراسة بالدبلومات الفنية لا تقل الثانوية العامة، وأنها وضعت هدفاً سعت إلى تحقيقه وكللت جهودها بالنجاح”.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال المؤتمر الصحفي، الذي تم عقده اليوم وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023. بنسبة 64.47%.