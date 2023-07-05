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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور دورة الألعاب العربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجزائر في زيارة رسمية؛ لحضور دورة الألعاب العربية بالجزائر، ومناقشة عدد من ملفات العمل والاهتمام المشترك مع عدد من الدول المشاركة بالدورة، وكان في استقبال الوزير، سفير مصر لدي الجزائر السيد مختار جميل توفيق وريدة، والسيد الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة بالجزائر.

تخلل الحديث مناقشة  آليات التعاون بين مصر والجزائر فى مجالى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين استنادًا على العلاقات الدبلوماسية التى تجمع البلدين فى شتى المجالات.

أكد وزير الشباب علي متانة وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في مجال الرياضة والشباب، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

وأشار صبحي إلي أن زيارته للجزائر لحضور دورة الألعاب العربية، والعمل علي تعزيز العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والجزائر وعدد من الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.
وتوجه السيد سفير مصر بالجزائر، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي مجهوداته خلال الفترة الحالية في ملفات الشباب والرياضة بمصر.

تطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى يشاركون في 20 لعبة وهى: «كرة القدم، ألعاب القوى، كرة الريشة، كرة السلة، الملاكمة، البولينج، الجمباز، الشطرنج، الدراجات، السلاح، كرة اليد، كرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، القوارب الشراعية، السباحة، تنس الطاولة، رفع الأثقال والمصارعة».

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التضامن العربي الثقافية الثنائية الجزائر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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