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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ماهي أبرز ايجابيات خروج مصر من اتفاقية الحبوب الدولية؟.. خبير اقتصادي يجيب

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد لشؤن الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن خروج مصر من اتفاقية الحبوب، والتي تُعرف بالمزيد من الدول النامية الأخرى باسم "اتفاقية الحبوب الدولية"، قد يكون له العديد من الإيجابيات. 

وأضاف “عادل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أبرز الإيجابيات تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب، حيث تعتبر الحبوب من الموارد الغذائية الأساسية، والتي تؤمن الغذاء الأساسي للسكان، مُشيرًا إلى ان خروج مصر من الاتفاقية يمكن البلاد الآن، من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وتلبية احتياجات سكانها، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات الحبوب من الخارج، مما يحمي الاقتصاد المصري من تذبذبات أسعار السوق العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، الي أنه يمكن لخروج مصر من اتفاقية الحبوب أن يعزز قدرتها على توسيع قاعدة المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، فغالبًا ما تفرض الاتفاقية قيودًا وقواعد على أنظمة الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة. وبالتالي، يمكن للمزارعين الآن استخدام التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة المحاصيل. هذا يفتح الباب أمام تحسين الأداء الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة

وأوضح أنه من الإيجابيات الأخرى لخروج مصر من اتفاقية الحبوب، يمكن ذكر تعزيز الحرية التجارية وتوسيع فرص التصدير بوجود الاتفاقية، كانت هناك قيود وضوابط تفرض على تصدير الحبوب وتداولها بحرية. ومع خروج مصر من الاتفاقية، يكون بإمكانها تحديد سياساتها التجارية الخاصة والتفاوض على اتفاقيات تجارية مباشرة مع الدول الأخرى، مما يفتح المجال لتوسيع قاعدة المشترين وتعزيز الصادرات الزراعية وزيادة الإيرادات.

وأكد “عادل” أنه يمكن أيضًا، القول بأن خروج مصر من اتفاقية الحبوب يعزز السيادة الزراعية والاستدامة البيئية، بفضل زيادة القدرة على التحكم في إنتاج الحبوب المحلية، ويمكن لمصر تطبيق سياسات زراعية مبتكرة ومستدامة، كما يمكنها تشجيع الممارسات الزراعية العضوية، وتحسين إدارة الموارد المائية والتربة، والحد من استخدام المبيدات الزراعية الضارة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وصحة الأفراد.

وأشار الي أنه يمكن أن يؤدي خروج مصر من اتفاقية الحبوب إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، تعتبر الزراعة قطاعًا حيويًا في اقتصاد مصر، وتوفر فرص عمل للكثير من السكان. بزيادة الاستثمار في الزراعة وزيادة إنتاجية الحبوب.

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