137 ألف شجرة إجمالي ما تم زراعته بالإسكندرية حتى الآن

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتًا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية في إطار مبادرة 100 مليون شجرة.

وأوضح الشريف؛ أنه خلال ثلاثة أسابيع تم زراعة نحو 2500 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية ليصل إجمالى ما تم زراعته 137 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف ؛ أنه تم زراعة 1125 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحي العجمي، فضلًا عن زراعة 891 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعة 2266 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، بالإضافة إلى زراعة 160 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي عامرية ثان، وزراعة 53 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى وسط، وزراعة 10 شجرات مثمرة بحي شرق.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة معدلات رفع القمامة على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

واستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء حيث تم كنس أكثر عن 12 ألف شارع رئيسي وجانبي، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة؛ للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.