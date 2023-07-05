الإدارة التفصيلية للأمور.. علامات تدل على إصابة الشخص بالقلق المفرط

القلق هو الشعور المزمن بالخوف من كل شيء محيط، و يمكن أن يترجمه الجسم إلى علامات جسدية، وتشمل بعض علامات القلق التعرق المفرط والشعور بالرهبة وعدم القدرة على الاسترخاء، ويمكن أن يؤثر القلق بشكل كبير على حياتنا اليومية.

يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من التغييرات السلوكية، مثلا محاولة السيطرة على الآخرين والمواقف من حولنا هي إحدى علامات القلق، لذا عندما نحاول السيطرة على شخص ما أو في موقف ما ، فإننا عادة نجهل ذلك.



وفي هذا السياق يقدم الدستور من خلال السطور التالية فيما يلي العلامات التي تدل على الإصابة بالقلق المفرط حسب موقع Hindustan times.

الإفراط في حماية الآخرين:

يقوم الشخص المصاب بالقلق المفرط بحماية اي شخص اخر يحبه سواء في العلاقات الاخرى أو العلاقات العاطفية خاصة، ويمكن أن يترجم هذا القلق إلى غيرة شديدة أيضا.

الإدارة التفصيلية للأمور:

يحاول الشخص المصاب بالقلق المفرط بإدارة كل الامور بشكل تفصيلي بنفسه، ويشعر بالغضب الشديد عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يريدها.

عدم تفويض أي أحد للقيام بالأشياء:

يقوم الشخص المصاب بالقلق المفرط بعدم تفويض اى احد للقيام بالاشياء او محاولة إنجاز اي شيء ويقوم هو بإنجاز اي عمل بنفسه لانه يخشى أنه إذا طلب من احد القيام بالعمل ، فلن يتم ذلك بالطريقة التي يريدها.

الإفراط في التفكير :

غالبًا ما يخطط الشخص المصاب بالقلق المفرط كثيرا ويفكر في كيفية إنجاز الأمور بالطريقة المثالية، وهذا في الغالب يصيبه بالذعر حيال ذلك.

محاولة تغيير الآخرين :

غالبًا يقوم الشخص المصاب بالقلق المفرط بعمل اشياء غريبة، منها المحاولة بشكل مفرط بمحاولة تغيير الأشياء والأشخاص المحيطين به.

التغيير في الشخصية:

القلق يجعل من الشخص صارم للغاية في طبيعته وتعامله، ولا يرحب بأي تغييرات في اللحظة الأخيرة.

محاولة السيطرة على المواقف:

يقوم الشخص المصاب بالقلق المفرط بالسعي للسيطرة على المواقف الخارجية أو الأشخاص بطريقة التأقلم بدلاً من يتعلم تنظيم مشاعره.