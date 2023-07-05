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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يدعم نموذج الحكم والسلام للرئيس النيجيرى

بوريل ومحمد بازوم
بوريل ومحمد بازوم

أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، بنموذج الحكم والسلام والتنمية الشاملة لرئيس النيجر محمد بازوم، مؤكدًا أن شراكة الاتحاد الأوروبي ونيامي قوية ومستمرة في كل المجالات.

وقال بوريل مساء الأربعاء، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسعدني أن أبدأ زيارتي إلى النيجر ولقاء رئيس الجمهورية".

أضاف بوريل:"شراكتنا مع النيجر قوية وتستمر في التعزيز في جميع المجالات: الأمن والتنمية والتعليم وانتقال الطاقة".

وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية: "يدعم الاتحاد الأوروبي عمل الرئيس ورؤيته. فنموذج الحكم والسلام والتنمية الشاملة الذي يروج له يسمح بالدفع المدني والسياسي الذي يحتاجه الساحل بشدة".

برنامج الزيارة

كانت المفوضية الأوروبية أعلنت أمس عن أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سيعقد خلال زيارته لدولة النيجر التي تستمر حتى غد الخميس، اجتماعات ثنائية ويتفقد البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي لقوات الأمن والشرطة لبناء القدرات في منطقة الساحل ومالي.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بداية هذا العام تمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير 2025.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل الثلاثاء بهذا الصدد، "ستوفر الزيارة فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر والانخراط في مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية" التي تشمل، من بين أمور أخرى "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في النيجر والمسائل الإنسانية واستقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

كما سيستعرض منسق الدبلوماسية الأوروبية في لقاءاته "عمل البعثتين الأوروبيتين في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة: (EUCAP) والبعثة الأوروبية للشراكة مع النيجر (EUMPM) والهجرة والانتقال الأخضر"، فضلا عن "قضايا عالمية أخرى وعدوان روسيا على أوكرانيا".

كما تتضمن الزيارة افتتاح محطة "جورو باندا" للطاقة الشمسية مع الرئيس النيجري محمد بازوم والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي.

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حوزيب بوريل النيجر الرئيس النيجري محمد بازوم الاتحاد الأووربي نموذج الحكم والسلام والتنمية الشاملة منطقة الساحل

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