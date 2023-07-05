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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بـ"الأعلى للجامعات"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، برئاسة الدكتورة إيمان ثروت، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة، والدكتور محمد هاشم، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات ومن الجامعات الخاصة.

وفي كلمته الافتتاحية بجلسة لجنة قطاع الحاسب والمعلوماتية والتي عقدت بقاعة مجلس الجامعة، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أهمية قطاع الحاسب والمعلوماتية، خاصةً في ظل التطور الهائل في مجال تقنيات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التي أصبحت لغة العصر.

وأكد رئيس الجامعة، أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، أصبحت من الكليات المهمة، حيث أن توجه الدولة مرتبط بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي وما يشهده من تطور، ونحن في احتياج  شديد لكوادر مؤهلة من تلك الكليات، لتواكب التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا شديدًا بهذا القطاع وكلياته، وتم تجهيز كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بأحدث الأجهزة، والمعامل، لتخريج كوادر مدربة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة.

كما تفقدت اللجنة كلية الحاسبات والمعلومات وما تضمه من معامل طلابية، ومدرجات، وقاعات تدريسية، ومعامل متخصصة للإنترنت، كما تم مناقشة اللوائح الدراسية بالكلية وبرامجها الجديدة وبروتوكولات التعاون في المجالات التدريبية، ونماذج الطلاب المتميزين وعرض لبعض الابتكارات الطلابية التي تميز كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ عن غيرها، وتم مناقشة المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الكلية.

وأشادت لجنة قطاع الحاسب والمعلوماتية بالمستوى العلمي والأكاديمي للكلية وما تمتلكه من كوادر تخدم العملية التعليمية ووجود طلاب داخل الكلية متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وما يشهده العالم من تطور هائل فى مجال الذكاء الاصطناعي.

علوم الحاسب جامعة كفر الشيخ وزير التربية والتعليم حاسبات ومعلومات جامعات

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