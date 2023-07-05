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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟.. الصحة تجيب

انفوجراف
انفوجراف

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح بعنوان "كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟" وذلك في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وارتداء ملابس قطنية خفيفة، مع ضرورة استخدام المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.

كما نصحت بضرورة تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة، مع ضرورة تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة "من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً"، والحرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكيفات الهواء.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تناول السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ، وعدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار، مع أهمية عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة

كما وجهت الوزارة المواطنين بضرورة الكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، في انتظار المواطنين كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، لافته إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg

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الصحة الإجهاد الحراري ضربات الشمس أشعة الشمس المباشرة ملابس قطنيه المظلة الشمسية

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