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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصل 11 مليار دولار.. الأمم المتحدة تبرز تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي

قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) فى تقريره السنوى حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، اليوم الأربعاء، في جنيف، إن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف إلى 11 مليار دولار نتيجة زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا انخفضت إلى 45 مليار دولار في عام 2022، وذلك من الرقم القياسى البالغ 80 مليار دولار الذي تم تسجيله في عام 2021، وشكلت 3.5% من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي، مضيفا أن صفقات تمويل المشاريع الدولية التي تستهدف أفريقيا أظهرت انخفاضا بنسبة 47٪ في القيمة.

ولفت التقرير إلى أن عدد الإعلانات عن المشاريع الجديدة ارتفع بنسبة 39% إلى 766، وأن ستة من أكبر 15 مشروعا ضخما استثماريا جديدا (تلك التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار) وتم الإعلان عنها في عام 2022 كانت في إفريقيا، مؤكدا أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف إلى 11 مليار دولار نتيجة زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

كما أوضح التقرير أنه تم الإعلان عن زيادة عدد المشاريع الجديدة بأكثر من الضعف إلى 161، كما ارتفعت قيمة الصفقات الدولية لتمويل المشاريع بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار.

 وأضاف التقرير السنوى أن هناك أربعة مجموعات اقتصادية إقليمية ترى النمو، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على مدى السنوات الخمس الماضية في أربعة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بنسبة 14% إلى 22 مليار دولار، وارتفعت التدفقات أيضا في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (تضاعفت أربع مرات لتصل إلى 10 مليارات دولار) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (تضاعفت لتصل إلى 5.2 مليار دولار) ومجموعة شرق إفريقيا (بزيادة 9% لتصل إلى 3.8 مليار دولار).

وأفاد التقرير بأن الزيادة الأكبر في عام 2022 كانت في مشاريع الحقول الجديدة المعلنة في إمدادات الطاقة والغاز (إلى 120 مليار دولار من 24 مليار دولار في عام 2021)، كما ارتفعت قيمة المشاريع في البناء والصناعات الاستخراجية إلى 24 مليار دولار و21 مليار دولار على التوالي فى الوقت الذى سجل قطاع المعلومات والاتصالات أكبر عدد من المشاريع.

وأوضح التقرير أن المستثمرين الأوروبيين لا يزالون إلى حد بعيد أكبر مالكي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بقيادة المملكة المتحدة (60 مليار دولار) وفرنسا (54 مليار دولار) وهولندا (54 مليار دولار).

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