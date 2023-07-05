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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة "إلقاء كسر زجاج فى البحر" بالغردقة

واقعة إلقاء كسر زجاج
واقعة إلقاء كسر زجاج في البحر

تمكنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات "كسر زجاج" بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وضبط مرتكب الواقعة.

وأشار البيان، إلى أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات "كسر زجاج" بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حارس خاص بمنطقة الشاليهات المواجهة للشاطئ محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

مرتكب الواقعة مقطع فيديو مياه أحد الشواطئ كسر زجاج مخلفات فيس بوك

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