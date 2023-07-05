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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريقين بمنزلين فى مطاى والمنيا دون إصابات

حريقين بمنزلين
حريقين بمنزلين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريقين نشبا داخل منزلين في مدينة المنيا وإحدى قرى مركز مطاي شمال المحافظة، دون وقوع أضرار بشرية، وتحرر عن الحريقين المحضرين اللازمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل ملك أشرف هاشم إبراهيم، مقيم بقرية أولاد الشيخ حسن، بمركز مطاي شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، دون خسائر بشرية، بينما تسبب في خسائر في محتويات المنزل.

كما تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بحي مكة التابع لمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي المناطق المجاورة، حيث تسبب الحريق في تلفيات بمحتويات المنزل، دون أضرار بشرية.

وتحرر عن الواقعتين، المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا السيطرة علي حريقين منزلين بمركز مطاي ومدينة المنيا قوات الحماية المدينة قرية أولاد الشيخ حسن بمطاي حي مكة بمنطقة أبو هلال بحي حنوب مدينة المنيا

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