"سينرجى فيلمز" تنشر فيديو بعنوان "مظاهرة حب لتامر حسنى" مع جمهوره فى السينما

أطلقت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم النجم تامر حسني الجديد «تاج» فيديو جديدا عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتعاون مع إحدى السينمات العارضة للفيلم بعنوان «مظاهرة حب للنجم تامر حسني».

وعلقت الشركة على الفيديو وكتبت، «مظاهرة حب للنجم الكبير ومعشوق الجماهير تامر حسني على نجاح فيلمه الجديد تاج داخل سينما جلاكسي كايرو فيستيڤال سيتي».

وتحدث عدد كبير من الجمهور من الأطفال والشباب عن رأيهم في العمل الجديد وحبهم لتامر حسني وانتظارهم الجزء الثاني من العمل الجديد والتفوا حول تامر بكثافة وبادلهم التقاط الصور التذكارية والتحية كما تواجد على شباك التذاكر من أجل توزيع التذاكر على جمهور فيلمه الجديد.

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ونافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك مع 3 أفلام أخرى هي فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز وفيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد من نجوم الكوميديا وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري ومحمد أنور.