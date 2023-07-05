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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يُعلن عن تدريب صيفى مجانى لطلاب جامعة جنوب الوادى فى مجال "GIS"

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " بالديوان العام سوف تنظم تدريبا صيفيا مجانيا لطلاب جامعة جنوب الوادى في مجال GIS، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي.
وأضاف "الداودي" أن التدريب الصيفي في مجال نظم المعلومات المكانية وأنظمة الرصد سيبدأ في الفترة من ١٥ يوليو الجارى و حتى ١٥ سبتمبر المقبل، وذلك على فترتىّ تدريب كل فترة لمدة شهر، على أن يتم حضور التدريب يومين كل أسبوع، مشيرًا إلى أنه من يرغب في الاشتراك، الدخول على الرابط التالى وملء البيانات فى النموذج المرفق.

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