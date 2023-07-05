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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص بتصادم سيارتين بطريق جمصة الدولى

جريدة الدستور

لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه في حادث تصادم سيارتين على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي جمصة المنصورة، وإصابة شاب.

وانتقلت قوة أمنية من قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة أحمد محمد فتوح، في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية بطرة دائرة مركز طلخا، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.

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