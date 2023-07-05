وكيل "اقتصادية النواب": خارج البلاد ويرد على التساؤلات خلال الجلسة العامة

بعد انتقادات بسبب غياب رئيس هيئة الاستثمار..

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار.

وسأل النواب، خلال الاجتماع عن من "سيجيب عن أسئلتهم"، وأيضًا عن سبب غياب رئيس الهيئة.

وعقّب النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة: "تواصل وكيل البرلمان المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه بأنه لم يحضر لأنه خارج البلاد، وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التي ستناقش القانون في وقت لاحق، وسيجيب عن كل أسئلة النواب".