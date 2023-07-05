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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكويت: رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، ترحيب ومباركة الكويت بالاتفاق بين مصر وتركيا بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم  دعم الكويت لهذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.  

وأعلنت مصر أمس رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلى مستوى السفراء مع تسمية كلا البلدين للسفراء، وسط ترحيب عربي بالقرار.

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التعليق الأول للسفير التركى الجديد لدى مصر

عمان ترحب برفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا

وأعربت سلطنة عُمان أمس في عن ترحيبها بالاتفاق بين مصر وتركيا، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين وفقًا لقواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل؛ والذي من شأنه أن يعزز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها.

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