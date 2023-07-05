ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خبير: التقارب المصرى التركى جاء بعد تصفية الكثير من القضايا الخلافية

وزيري الخارجية المصري
وزيري الخارجية المصري والتركي

قال الدكتور كريم سعيد، الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام السياسية والاستراتيجية، إن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا له عدة دلالات، منها أن المشاورات التي جرت على مدار السنوات الثلاث الماضية بين الجانبين نجحت إلى حد كبير في تفتيت الكثير من القضايا الخلافية بين البلدين، كما حرصت البلدين على تغليب المصالح على نقاط الخلاف، خاصة وأن هناك ارتباطات اقتصادية وتجارية بين البلدين وتمثل نقطة انطلاق كبيرة لتعزيز فرص التقارب.

وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لـ" الدستور"، أن رفع درجة التمثيل الدبلوماسي لدرجة السفراء تكشف أيضًا قراءة مشتركة أو تقاربا في المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية الجارية سواء الحرب الروسية الأوركرانية، أو التطورات المتعلقة بالاتفاقات الإبراهيمية، وذلك لمحاولة تحييد الضغوط الغربية على دول الإقليم في عدد واسع من القضايا الخلافية.

وأشار سعيد، إلى أن السياسة التركية بدأت منذ ما يزيد عن العامين وبدأت في التغير، حيث تجرى الخارجية التركية محاولات لتصفية القضايا الخلافية ليس فقط مع مصر وإنما مع كل دول الإقليم باعتبار أن سياسة الصدام مع دول الإقليم لم تحقق أي مصالح لتركيا بل بالعكس كان لها تأثيرات سلبية على واقع وموقع تركيا في الإقليم، وتكللت الجهود بالنجاح في تحقيق التقارب التركي الإماراتي، والإسرائيلي، والسعودية، بالإضافة لمحاولة تطوير وتعزيز علاقاتها مع العراق حتى في محيطها الأسيوي بتطوير العلاقات مع أرمينيا، والتحايل على القضايا الخلافية مع القوى الدولية وفي الصدارة منها الاتحاد الأوربي.

وأعلنت اليوم وزارة الخارجية أن مصر وتركيا، الثلاثاء، رفعتا علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، بهدف تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، بعد سنوات من والخلافات السياسية.

وقالت الخارجية في بيانها: “رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين”.

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التمثيل الدبلوماسي الخارجية التركية الحرب الروسية القضايا الخلافية العلاقات المصرية التركية

الأكثر قراءة

التحقيق مع موظف بنكى استولى على 70 مليون جنيه من حسابات العملاء

رسميا.. برونو سافيو يعود لـ نادى بوليفار البوليفى

الباز: "جيل زد" لا يقبل بالتصور التقليدى للجنة والنار

روسيا تتهم أمريكا والناتو فى مساعدة أوكرانيا فى هجوم مُسيرات على موسكو

هل تُهدد حوادث إطلاق النار الجماعى نجاح "بايدن" فى الانتخابات الأمريكية؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة برام الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا