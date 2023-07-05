برشلونة يُعلن تعاقده مع إينيجو مارتينيز من أتلتيك بيلباو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو.

برشلونة يعلن تعاقده رسميًا مع إينيجو مارتينيز من أتلتيك بيلباو

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله تعاقده رسميًا مع إينيجو مارتينيز في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بيلباو.

وأكد نادي برشلونة في بيانه، أن إينيجو مارتينيز وقّع على عقد يستمر حتى صيف 2025، ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 400 مليون يورو.

ويُعد إينيجو مارتينيز ثاني صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن المدافع الإسباني، صاحب الـ32 عامًا، من ناشئي ريال سوسيداد، وكان قد انضم إلى صفوف أتلتيك بيلباو في صيف 2018.

وشارك مارتينيز في 239 مباراة مع ريال سوسييداد، سجل خلالهم 17 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بينما شارك في 177 مباراة مع أتلتيك بيلباو، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتوّج مارتينيز بكأس ملك إسبانيا مع أتلتيك بيلباو في عام 2021، وبلقب يورو 2013 مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.