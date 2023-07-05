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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء قبول الأعمال المرشحة لجائزة "ساويرس الثقافية"

ساويرس الثقافية
ساويرس الثقافية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة ساويرس الثقافية، عن فتح الدورة الجديدة للجائزة، والتي تحمل الرقم 19، وذلك بدأ من اليوم وحتى 31 يوليو 2023.

أما عن أفرع الجائزة فتشمل جائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل عمل روائي، وجائزة أفضل مجموعة قصصية، وجائزة النقد الأدبي والسرديات الادبية، وجائزة أفضل كتاب للطفل تحت سن 12 سنة، وجائزة أفضل عمل مسرحي.

الفرع الأول (كبار الأدباء)

أما عن قيمة جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها 200 ألف جنيه مصري، وجائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها 200 ألف جنيه مصري

الفرع الثاني (شباب الأدباء)

تبلغ قيمة جائزة أفضل عمل روائي - المركز الأول: 150 ألف جنيه مصري - المركز الثاني: 100 ألف جنيه مصري، بينما جائزة أفضل مجموعة قصصية - المركز الأول: 150 ألف جنيه مصري - المركز الثاني: 100 ألف جنيه مصري

جائزة الترجمة

تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، وتشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة

أما عن شروط الجائزة فقد حددتها أمانة الجائزة كما يلي..

أن يكون العمل المُقدم المقدم منشور وحاصل على رقم إيداع أو ترقيم دولي )تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و 2022

ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) عن 40 عاماً في 31 يوليو 2023

جائزة أفضل سيناريو

الفرع الأول (كبار الكتاب) تمنج لكتاب السيناريو فوق 40 عاما، أو من سبق أن أُنتج لهم سيناريو فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي،

قيمة الجائزة 200 ألف جنيه مصري

الفرع الثاني (شباب الكتاب) تمنح لكتاب السيناريو تحت 40 عاما ممن لم يُنتج لهم من قبل أي فيلم سينمائي طويل بشكل احترافي في دور العرض السينمائي،

قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري

شروط الجائزة:

ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 31 يوليو 2023

أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات

ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عاماً في 31 يوليو 2023

إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة

جائزة أفضل نص مسرحي

المركز الأول: قيمة الجائزة: 200 ألف جنيه مصري المركز الثاني: قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري

شروط الجائزة:

ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي

أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن 5 صفحات

إذا كان النص المسرحي مأخوذًا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة

لا يشترط سن محدد للمتقدم

جائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية

قيمة الجائزة: 150 ألف جنيه

شروط الجائزة:

تمنح لمؤلف أفضل كتاب منشور في مجال السرد الأدبي والفني، ويتضمن (السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، التدوينات التاريخية، الكتابات النقدية والصحفية)

أن يكون العمل المُقدم المقدم منشور وحاصل على رقم إيداع او ترقيم دولي )تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و 2022

ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية أو بحثا لنيل درجة علمية

لا يشترط سن محدد للمتقدم

جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنه

تمنح مناصفة بين مؤلف ورسام العمل الفائز

المركز الأول: قيمة الجائزة: 150 ألف جنيه مصري المركز الثاني: قيمة الجائزة: 100 ألف جنيه مصري

شروط الجائزة:

أن يكون العمل باللغة العربية، وغير مترجم أو مقتبس، وذو مضامين تستهدف الأطفال حتى سن 12 سنة.

أن يكون العمل االمقدم منشور وحاصل على رقم إيداع، أو ترقيم دولي ) تدمك، ردمك، ISBN) خلال الفترة ما خلال الفترة ما بين الأعوام 2020 و 2022.

يضاف اسم الرسام وبياناته (رقم تليفونه وعنوانه وبريده الإلكتروني) في استمارة التقديم الإلكترونية.

لا يشترط سن محدد للمتقدم

شروط عامة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة

ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة أخرى مصرية أو عربية أو دولية

في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات

من حق اللجان المختصة حجب الجائزة في أحد فروعها دون إبداء الأسباب أو سحبها بعد منحها أذا ارتأت ذلك.

جائزة ساويرس الثقافية ساويرس الجائزة جائزة أفضل عمل روائي جائزة أفضل سيناريو جائزة أفضل مجموعة قصصية النقد الأدبي

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