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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"ما أحلى أن نجتمع معًا".. يوم مشترك بين فرح وعطاء بكنيستي المهاجرين والشرابية

كنيسة
كنيسة

أقيم يوم ترفيهي مشترك بين كنيستي سيدة البشارة، بالمهاجرين، والقديسة تريزا، بالشرابية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

 

شارك في اليوم الأب كيرلس نظيم، راعي كنيسة المهاجرين، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة الشرابية، والأب ماجد مؤنس، والأب جورج وديع الساليزياني، الذي قدم تأملًا بعنوان "ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان".

 

حضر أيضًا مسؤولو فرح وعطاء من الرعيتين، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، وذلك في جو من المحبة الأخوية.

 

وكان قد ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي لشباب كنيسة أم الرحمة الإلهية، بمنهري.

 

شارك في الصلاة الأب فادي فاروق، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جميل، وراهبات القديس يوسف. وألقى الأنبا بشارة عظة للشباب الحاضرين حول"الفرح وحياة الشباب"، قائلًا لهم: لا تكن إلا فرحًا.

 

وأشار راعي الإيبارشية إلى التحديات الكثيرة، التي تواجه الشباب.. تضمن اللقاء أيضًا حوارًا أبويًا بين نيافة المطران، والشباب، للتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في العمل الإيبارشي.

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