فحص ودراسة 7827 قضية ملكية فكرية خلال 9 سنوات

شهد قطاعي الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية:

- فحص ودراسة 7827 قضية في مختلف جوانب الملكية الفكرية.

- المشاركة في اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراجعة مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

- المساهمة في تحديد ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروعات والانشطة والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية في الوزارة.

- بحث ودراسة النتائج الرئيسية والإحصاءات التي تضمنها مؤشر الابتكار العالمي نسخة 2022 الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" نهاية شهر سبتمبر 2022.

- التنسيق مع مركز تحديث الصناعة بشأن حفظ حقوق وزارة التجارة والصناعة الثابتة لها على علاماتها التجارية "بكل فخر-صنع في مصر" المسجلة كعلامة رقابة وجودة

- نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والتنسيق بين الجهاز والجهات وثيقة الصلة بالملكية الفكرية للعمل على إيجاد آلية لتوحيد الممارسات في مجال الملكية الفكرية.

-بحث ودراسة النتائج الرئيسية والإحصاءات التي تضمنها مؤشر الابتكار العالمي نسخة 2022 الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" نهاية شهر سبتمبر 2022.

- التنسيق مع مركز تحديث الصناعة بشأن حفظ حقوق وزارة التجارة والصناعة الثابتة لها على علاماتها التجارية "بكل فخر-صنع في مصر" المسجلة كعلامة رقابة وجودة.

- نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل والتنسيق بين الجهاز والجهات وثيقة الصلة بالملكية الفكرية للعمل على إيجاد آلية لتوحيد الممارسات في مجال الملكية الفكرية.

