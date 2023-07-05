تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل، والذي بدأته في 5 يونيو 2023، ويستمر حتي 12 يوليو 2023، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يٌسمح بها بأكل السمك.

أنواع الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:-

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وقسَّمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأصوام إلى قسمين:

أصوام من الدرجة الأولى وهم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس.

أصوام من الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية فقط.

أصوام الدرجة الأولى

ووفقًا لطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن أصوام الدرجة الأولى هي التي لا يجوز فيها أكل السمك، فالصوم الكبير مدته 55 يوما موعده متغير حسب موعد عيد القيامة.

صومي الأربعاء والجمعة

مدته: يومان أسبوعيًا

موعده: أسبوعيا عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد والغطاس

مدته: يومان أسبوعيًا موعده: أسبوعيا عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد والغطاس صوم نينوى

مدته: ثلاثة أيام

موعده: يسبق الصوم الكبير بأسبوعين

مدته: ثلاثة أيام موعده: يسبق الصوم الكبير بأسبوعين برامون الميلاد

مدته: من يوم إلى ثلاثة أيام

موعده: قبل عيد الميلاد مباشرة

مدته: من يوم إلى ثلاثة أيام موعده: قبل عيد الميلاد مباشرة برامون الغطاس

مدته: من يوم إلى ثلاثة أيام

موعده: قبل عيد الغطاس مباشرة

أصوام الدرجة الثانية

هي التي يجوز فيها أكل السمك

صوم الميلاد

مدته: 43 يوما

موعده: من 16 هاتور حتى 29 كيهك

مدته: 43 يوما موعده: من 16 هاتور حتى 29 كيهك صوم الرسل

مدته: متغيرة

موعده: من اليوم التالي لعيد العنصرة حتى 5 أبيب

مدته: متغيرة موعده: من اليوم التالي لعيد العنصرة حتى 5 أبيب صوم العذراء

مدته: 15 يوما

موعده: من 1 - 16 مسرى