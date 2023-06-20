أقدم أصوام الكنيسة.. متى ينتهي صوم الرسل 2023؟

يستعد الأقباط الأرثوذكس، للاحتفال بفطر صوم الرسل، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد استشهاد القديسين بولس وبطرس في 12 يوليو المقبل.

وعن صوم الرسل، قال البابا الراحل شنودة الثالث في كتاب “كلمة منفعة”: "لا يستهن أحد بصوم الرسل، فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها وأشار إليه السيد بقوله "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون".. وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم. فالرب نفسه بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.. صوم الرسل إذن، هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة.

وأضاف: "قيل عن معلمنا بطرس الرسول إنه صام إلى أن " جاع كثيرًا واشتهى أن يأكل". وفي جوعه رأى السماء مفتوحة، ورأى رؤيا عن قبول الأمم.. وكما كان صومهم مصحوبًا بالرؤى والتوجيه الإلهي، كان مصحوبًا أيضًا بعمل الروح القدس وحلوله. ويقول الكتاب: "وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتها إليه. فصاموا حينئذ وصلوا، ووضعوا عليهما الأيادي، ثم أطلقوهم. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس، انحدرا إلى سلوكية".

وتابع: "أمور هامة، تميز بها صوم آبائنا الرسل، منها: الصوم، والصلاة، والخدمة، وعمل الروح القدس.. ويسرنا أن يعمل الروح القدس خلال الصوم.. وأن تأتي الدعوة الإلهية خلال الصوم.. وأن تتم سيامة الخدام أثناء الصوم أيضًا.. وأن يبدأ الخدام بالصوم، قبل البدء بالخدمة.. هناك أصوام خاصة بالتوبة، مثل صوم أهل نينوى، ومثل أصوام التذلل التي تكلم عنها سفر يوئيل.