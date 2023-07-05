بغارات واشتباكات.. أوكرانيا تعلن شنها هجمات خطيرة ضد القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن كييف خاضت 40 اشتباكا في محاور بدونيتسك، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت أوكرانيا إنها نفذت 17 غارة على تمركزات وأنظمة صواريخ روسية، فيما خاضت 40 اشتباكا في محاور القتال بدونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، صرحت الخارجية الروسية بأن تنفيذ هجوم للمسيرات الأوكرانية على موسكو كان مستحيلًا دون تلقيها المساعدة من الولايات المتحدة وحلف "ناتو".

وأكدت الوزارة، في بيان للإعلام الروسي الحكومي، الثلاثاء، أن نظام كييف لم يكن قادرًا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو لولا تلقيه المساعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف ناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.