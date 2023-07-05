ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بغارات واشتباكات.. أوكرانيا تعلن شنها هجمات خطيرة ضد القوات الروسية

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن كييف خاضت 40 اشتباكا في محاور بدونيتسك، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت أوكرانيا إنها نفذت 17 غارة على تمركزات وأنظمة صواريخ روسية، فيما خاضت 40 اشتباكا في محاور القتال بدونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، صرحت الخارجية الروسية بأن تنفيذ هجوم للمسيرات الأوكرانية على موسكو كان مستحيلًا دون تلقيها المساعدة من الولايات المتحدة وحلف "ناتو".

وأكدت الوزارة، في بيان للإعلام الروسي الحكومي، الثلاثاء، أن نظام كييف لم يكن قادرًا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو لولا تلقيه المساعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف ناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.

الاركان الاوكرانية كييف صواريخ روسية دونيتسك الخارجية الروسية أوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

كيفية التقديم لمنحة جامعة أبو ظبي في الإمارات 2023/2024 والتخصصات المتاحة

رابط بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات 2023 للدبلومات برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة برام الله