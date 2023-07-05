كيف تمارس وزارة الهجرة عملها من داخل العاصمة الإدارية الجديدة؟

بدأت وزارة الهجرة في الانتقال للعمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يمثل، بحسب الوزيرة سها جندي، دافعًا كبيرًا للعاملين بالوزارة لتحقيق مزيد من الإنجازات داخل بيئة عمل متطورة وحديثة تمثل نقلة نوعية في أداء الموظفين، وتساعدهم على الإنجاز، لصالح جموع المصريين بالداخل والخارج.

وأعلنت الوزارة الانتقال الرسمي من يوم 17 يونيو الماضي، حيث قامت الحكومة على نقل الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الدولة لتنفيذ خطة نقل الوزارات عبر شبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، وأيضا ربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، ما يعود على مصر بجدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم خطة تطوير العمل الحكومة والتنموي بكل المجالات وعلى كافة المحاور.

وتسهدف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطوير أداء الموظفين العاملين بها من خلال تدريبهم على التعامل مع منظومة التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة ، حيث تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أكدت السفيرة سها جندي أن موظفي الوزارة يشعرون بالحماس مع بدء العمل في المقر الجديدة بالعاصمة الادارية، خاصة أنهم أنهوا كافة التدريبات الخاصة بتطوير آلية العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل المتطورة في العاصمة الإدارية.



وأضافت أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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