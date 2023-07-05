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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرز فعاليات الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

شهد الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج خلال الساعات الماضية، عددًا من الفعاليات والأنشطة داخل الإيبارشية.

الأنبا توما حبيب يلتقي بأبناء مدارس الأحد برعية سوهاج


إذ التقى صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج بأبناء مدارس الأحد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج بدار المطرانية.


جاء ذلك بمناسبة افتتاح النشاط الصيفي لأبناء الرعية، حيث وجه نيافته كلمة تشجيع للخدام والمخدومين على مواصلة الخدمة والأنشطة المختلفة لخدمة أبناء الكنيسة.

الأنبا توما يتفقد اجتماع شبيبة إعدادى إيبارشية سوهاج

وعلى صعيد أخر ولليوم الثاني على التوالي استمر اجتماع الشبيبة لإيبارشية سوهاج، حيث بدأ اليوم بالقداس الإلهي وترأسه الأب أبانوب كرمى مسئول المرحلة ثم اللقاء الثانى مع الأب رومانى منير راعى كنيسة مارجرجس بالعزيه وتحدث عن التغيير فى حياة القديس بولس.

وزار الأنبا توما حبيب  للمؤتمر ليشجع ويعضد أبنائه كما قضى اليوم مع المجموعة الابوان أنطون عياد وأرميا عياد مسئولي مكتب التعليم المسيحي، وقد تخلل اليوم فقرات ترفيهية وسوف يستمر اللقاء إلى مساء اليوم الأربعاء.

وتواصل الكنائس المسيحية صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، بعيد القديسين بطرس وبولس.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.


ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.

 

وتتاهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم العذراء في 22 أغسطس 2023.

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