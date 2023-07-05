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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ليالى اللغة العربية" فى صالون الأوبرا الثقافى الأحد

بوستر الصالون
بوستر الصالون

يعقد صالون الأوبرا الثقافي لقاء بعنوان "ليالى اللغة العربية"، في السابعة مساء الأحد المقبل 9 يوليو بالمسرح الصغير، ضمن برنامج فعاليات النشاط الصيفى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وجامعة الإسكندرية، ممثلة فى منتدى كلية الآداب. 

يشرف على الصالون الفنان أمين الصيرفي، وخلاله يلقى مجموعة من الطلاب مجموعة من القصائد الشعرية إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية بمشاركة كورال جامعة الإسكندرية "أمواج" بقيادة الدكتورة شريهان الحديني، وإشراف الدكتورة نجوى صابر، ومن إخراج مي عبدالرازق.

الأعمال الغنائية الإسكندرية الدكتور خالد داغر الأوبرا المصرية الأوبرا

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