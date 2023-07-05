للمصريين بالخارج..معلومات عن آلية الاشتراك في الأوعية والحزم التأمينية

تسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين إلى تقديم العديد من الخدمات للمصريين بالخارج من أجل التسهيل على حياتهم وتوفير الدعم الكافي لهم من قبل الدولة المصرية وربطهم بأرض الوطن.

ومن أهم هذه الخدمات هي الأوعية التأمينية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ضمن التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

ودائما ما تكون وزارة الهجرة حريصة على دعم وزيادة الأوعية والحزم التأمينية الخاصة بالمصريين بالخارج، حيث تقدم لهم شرائح مختلفة لتلبي احتياجاتهم وتناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج في دول الخليج العربي وأوروبا ودول أمريكا الشمالية

ويهتم المصريون بالخارج بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتي يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم

وأكدت وزيرة الهجرة العمل بشكل مستمر على نشر الوعي التأميني والترويج للخدمات التأمينية على مواطنينا بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة مما يتم طرحه من أوعية تأمينية تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالحهم، ونحرص دائم على حضور ممثل عن الهيئة القومية للتأمين، اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للرد على استفسارات المصريين بالخارج في مجال التأمينات الاجتماعية، الذي يعد أحد أهم محاور اهتمام المغتربين.

خطوات الإشتراك في الأوعية التأمينية:

ويمكن للمصريين بالخارج الاشتراك في الأوعية التأمينية والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة

ويمكنهم متابعة بطباعة طلب الاشتراك من الرابط: ‏www. nosi.gov.eg وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة وفي حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفى البيانات و تستوفى بيانات طلب الاشتراك.

ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

المستندات المطلوبة:

ويجب على المتقدم أن يوفر المستندات اللازمة للاشتراك واللي تتضمن صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا، صورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية، صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد المميكنة، تقرير اللياقة الطبية، على أن تتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

وقامت وزارة الهجرة بالعمل خلال الفترة الماضية على تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.

يذكر أنه جددت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.