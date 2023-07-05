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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز زفتى، استولى على 5 أجولة دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز زفتى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 5 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

ضبط نصف دقيق مدعم قبل بيعها ابلسوق السوداء 11885 مخالفة حصيلة 1305 حملة تفتيشية على الأسواق بالغربية

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