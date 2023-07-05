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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ننتظر الوقت المناسب".. الصين تعلق على إلغاء زيارة بوريل

بوريل
بوريل

علّقت الصين اليوم الأربعاء، على أنباء إلغاء زيارة مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي كانت مقررة في 10 يوليو الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن أن بكين تحافظ على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنتظر زيارة بوريل في وقتٍ مناسب للجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحافظ على تفاعل رفيع المستوى مع الجانب الأوروبي، داعيًا بوريل لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للجانبين، ومواصلة التفاعل مع الجانب الأوروبي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وكانت وكالة رويترز أفادت فى وقت سابق نقلا عن تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل"، لافتا إلى أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.

الصين الاتحاد الأوروبي الخارجية الصينية بكين جوزيب بوريل

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