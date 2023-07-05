كل ما تريد معرفته عن حملة "100 يوم صحة"

أطلقت وزارة الصحة السكان، خلال الشهر الماضي حملة 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في جميع محافظات مصر، وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة من أجل صحة المواطنين.

وبالتزامن مع انطلاق مبادرة 100 يوم صحة منذ أيام، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عنها

-أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة.

-تقدم المبادرة كافة الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية

-تعمل المبادرة أيضًا على رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

-تعد 100 يوم صحة استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة خلال عام 2018 التي ركزت على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات والانتشار.

-تعمل المبادرة على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

-تشمل المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تتواجد المبادرة في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل المتنقلة.

-تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، كما توفر الحملة 6 سيارات مستقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

-خصصت وزارة الصحة والسكان خطين ساخنين للرد على استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وترفع المبادرة شعار معاك من أول يوم.