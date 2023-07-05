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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخطط أوكراني لتنفيذ هجمات على منشأة للطاقة بسخالين

روسيا
روسيا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قبل قليل، عن إحباط مخطط أوكراني لتنفيذ هجمات على منشأة للطاقة بمدينة يوجني سخالين.

وأضاف الفيدرالي الروسي، أنه تم احتجاز أحد المؤيدين لأوكرانيا، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

روسيا تتهم أمريكا وناتو بمساعدة أوكرانيا فى هجوم مسيرات على موسكو

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تنفيذ هجوم للمسيرات الأوكرانية على موسكو كان مستحيلا دون تلقيها المساعدة من الولايات المتحدة وحلف "ناتو".

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن نظام كييف لم يكن قادرا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو لولا تلقيه المساعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف ناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.

وأضاف البيان أن "تزويد الولايات المتحدة وحلف ناتو أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية لسطح الأرض، يجعلهم شركاء متواطئين في إعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية التي خططت لها ونفذتها كييف بفضل التمويل الغربي والأسلحة الغربية".

الأمن الفيدرالي الروسي مخطط أوكراني هجمات يوجني سخالين أوكرانيا

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