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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس التنمية الصناعية يجتمع مع ممثلي منظمة "اليونيدو"

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة مع شركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.. وقد حضر الاجتماع السيدة فاتوه حيضرة نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، وأحمد رزق نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم، أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر فضلًا عن تيسير وتبسيط إجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير منظومة المعاينات.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر.

استراتيجي استثمارات الاستثمارا الاستراتيجي الاقتصاد

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