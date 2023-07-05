"حدث ليلا".. اختناق 3 أشخاص داخل حمام سباحة بأكتوبر وتحقيقات مع مستريح الأراضي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

مصرع عامل وإصابة زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

لقي عامل مصرعه فيما أصيبت زوجته بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي سيارة ملاكي بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوي بالكيلو 86 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل وزوجته مصابة إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد زوج عمته ونجله

تعود الطفل يوسف صاحب الـ13 عامًا، على الخروج يوميًا من منزله بمنطقة الطالبية، باحثًا عن قوت يومه باستخدام دراجة نارية "توكتوك" يجوب بها الشوارع لتوفير بعض المال، الذي يساعد به أسرته ويأتي بمتطلبات والدته، وأثناء عمل" يوسف" على الدراجة النارية أتت له مكالمة هاتفية من زوج عمته يطلب توصيلة... لم يتوقع الطفل أن حياته ستنتهي بعد تلك التوصيلة، حيث انقض عليه زوج عمته ونجله وقاما بذبحه وإلقاء جثته داخل ترعة اللبيني بمنطقة أبوالنمرس.

ودع والدته قبل مقتله

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا عندما ودع الطفل "يوسف" والدته ليخرج مستهدفًا توصيل الزبائن بـ"التوكتوك" الخاص به، ويأتي باحتياجات أسرته، فبرغم صغر سنه إلا أنه تعود على تحمل المسئولية منذ وفاة والده، لكن لم يسلم الطفل "يوسف" من حقد وغل زوج عمته ونجله، حيث دفعهما الحقد والطمع لاستدراج الطفل ومن ثم انقضا عليه بالضرب المبرح وإلقاء جثته بعد ربطها بحجر داخل ترعة اللبيني، وفقًا لما ذكره أحد أقارب المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

كان يعمل لتوفير احتياجات والدته وأشقائه

وأضاف أن الطفل كان يعمل على التوكتوك بعد الانتهاء من يومه الدراسي وفي العطلة يعمل طوال اليوم وذلك للإتيان بمتطلباته الشخصية واحتياجات أشقائه ووالدته، لكن المتهمين أرادا سرقة "التوكتوك" وعندما دافع الطفل عن مصدر رزقه قتلاه بدم بارد، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلا الطفل "يوسف" وحرما والدته وأسرته منه.

اختناق 3 أشخاص داخل حمام سباحة بأكتوبر

شهد حمام سباحة بمدينة السادس من أكتوبر، 3 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اختناق بحمام سباحة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تعرض 3 أشخاص لحالة اختناق داخل حمام سباحة بالحي السادس نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تحقيقات موسعة مع مستريح الأراضى المتهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

واصلت الجهات المختصة، أمس الثلاثاء، تحقيقاتها مع مستريح متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين والاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي، دون الالتزام بوعده أو رد أصول الأموال لهم.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم.

وأضافت التحريات، تلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.