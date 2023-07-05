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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

التهاب الحلق
التهاب الحلق

يصاب بعض الأشخاص بانفلونزا والتهاب الحلق في فصل الصيف خصوصاً بسبب تغير الأحوال الجوية يومياً، ويبحث مرضى انفلونزا فصل الصيف عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع “جوجل” للحصول مشروبات منزليه لعلاج التهاب الحلق في فصل الصيف لتجنب أعراض الانفلونزا التي تعتبر مزعجة لهم.

علاج التهاب الحلق في الصيف

وتزامناً مع عمليات البحث المتكررة من قبل المواطنين للحصول على مشروبات تساعدهم على تجنب أعراض التهاب الحلق، نرصد لكم في السطور التالية أسهل المشروبات المنزلية لعلاج التهاب الحلق في فصل الصيف والأعراض الشائعة، وفقاً لموقع “kent health care”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما يبغي.

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مشروبات منزلية لعلاج التهاب الحلق في فصل الصيف

يمكنك الأن حمايه نفسك وأسرتك من عدوى الانفلونزا أوالتهاب الحلق الناتج من تغير فصول المناخ وإليكم أبرز المشروبات التي يمكن الإعتماد عليها لعلاج ألم الحلق:

1 - الشاي بالليمون والعسل

 يعمل مشروب الشاى بالليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق، ويحتوي هذا المشروب على مكونات ممتازة في مكافحة الأمراض، ويعتبر الليمون مليء بفيتامين سي ويضاف بمضادات الأكسدة، العسل له خصائص مضادة للبكتيريا.

2 - الزنجبيل

يعمل مشروب الزنجبيل الساخن على تهدئة الحلق من الإلتهابات التي يصاب بها بعض الأشخاص نتيجة تغير درجات الحرارة ويصاب البعض بانفلونزا فصل الصيف.

3 - الشاي الأخضر

يمكنك تناول الشاي الأخضر على الرئ وستحصل على النتيجة فعاله وسريعه لأنه يعمل على تهدئة التهاب الحلق لأنه مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.

4 - عشبة النعناع الأخضر

يعتبر النعناع من ضمن المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويمكن شربه ساخن أو بارد في فصل الصيف، ويحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تكسير المخاط المتجمع في الحلق.

أعراض التهاب الحلق في فصل الصيف

  • حمى
  • صداع
  • بقع بيضاء على الحلق أو اللوزتين
  • احمرار و تورم اللوزتين
  • انتفاخ الغدد في رقبتك
  • الطفح الجلدي
    في بعض الحالات ، قد تشمل الأعراض الإضافية ما يلي:
  • ألم في البطن (عادة عند الأطفال)
  • القيء (عادة عند الأطفال)
  • آلام المفاصل أو العضلات
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