من الأدوية إلى الجراحة.. تعرف على أحدث التطورات في علاج أمراض القلب

تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، ولكن هناك طرقًا للوقاية من العديد من أنواع أمراض القلب وإدارتها، حيث أن أمراض القلب مصطلح عام يشمل العديد من أنواع مشاكل القلب، يطلق عليه أيضًا أمراض القلب والأوعية الدموية ، مما يعني أمراض القلب والأوعية الدموية.

هناك العديد من أنواع أمراض القلب المختلفة. قد تولد مصابًا ببعض أمراض القلب الخلقية، حيث تتطور الأنواع الأخرى خلال حياتك، بل وتتطور بشكل سريع إذا لم تعالج، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " medlineplus" الطبي.

مرض القلب والأوعية الدموية هو مصطلح عام يشير إلى أي حالة تؤثر على وظيفة القلب أو تدفق الدم في الشرايين والأوردة، فهناك عدة عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية، مثل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول، السمنة، السكري، التاريخ العائلي، التوتر، وقلة النشاط البدني.

لتشخيص مرض القلب والأوعية الدموية، يجري الطبيب فحصاً بدنياً ويسأل عن التاريخ المرضي للمريض وعائلته، ثم يطلب بعض الفحوصات المتخصصة لتحديد نوع وشدة المرض، فمن بين الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض القلب والأوعية الدموية، تخطيط كهربية القلب، التصوير المقطعي، التصوير بالرنين المغناطيسي، مخطط صدى القلب، تصوير الأوعية التاجية.

العلاجات المتاحة لمرض القلب والأوعية الدموية:

الأدوية: هي الطريقة الرئيسية لعلاج أمراض القلب، وتتضمن تناول أدوية مختلفة تؤثر على ضغط الدم، نبضات القلب، تخثر الدم، أو مستوى الكولسترول.

التغيرات في نمط الحياة: يمكن أن تساعد في تقليل عوامل خطورة أمراض قلب والأوعية دموية، وتشمل التغيرات في نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين رياضية بانتظام، الإقلاع عن التدخين.

القسطرة التاجية وزرع الدعامات: هي إجراء يتم فيه إدخال قسطرة رفيعة في شريان في الفخذ أو الذراع أو الرسغ وتوجيهها إلى الشرايين التاجية، ثم يتم حقن صبغة لتظهر الانسدادات في الأشعة السينية، وإذا وجد انسداد يمكن استخدام بالون أو دعامة لفتح الشريان.

جراحة مجازة الشريان التاجي: وهي جراحة تتم فيها استخدام شريان أو وريد من جزء آخر من الجسم لإنشاء مسار بديل للدم حول الشريان التاجي المسدود.

جراحة الصمام القلبي: هي جراحة تتم فيها إصلاح أو استبدال صمام قلب تالف أو مُضطَّرِب بصمام صناعي أو حيواني أو بشري.

زرع جهاز مزيل الرجفان أو جهاز تنظيم ضربات القلب: هما أجهزة صغيرة تزرع تحت الجلد في منطقة الصدر، وتستخدم لإصلاح اضطرابات نظم ضربات قلب، عن طريق إطلاق نبضات كهربائية لإعادة ضبط نظم ضربات قلب.