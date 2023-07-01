ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأنسولين في الأنف علاج محتمل لـ"ألزهايمر"

الزهايمر
الزهايمر

أكد باحثون بأن استخدام الأنسولين داخل الأنف قد يحسن الوظائف الإدراكية لدى بعض المصابين بحالات معتدلة مرتبطة بالخرف كالضعف الإدراكي والزهايمر.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة تورنتو بكندا، وقاموا بمراجعة نتائج 29 دراسة سابقة بمشاركة 1726 شخصاً لفحص تأثير الأنسولين داخل الأنف على الوظيفة الإدراكية.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، كان متوسط الجرعة المستخدمة من الأنسولين 40 وحدة دولية، ومتوسط فترة الاستخدام 8 أسابيع، ومتوسط أعمار المشاركين 53 عاماً.

وقال الباحثون إنهم وجدوا تحسناً كبيراً في المشاركين المصابين بمرض ألزهايمر والضعف الإدراكي المعتدل لكنهم لم يجدوا فرقاً كبيراً في الوظيفة الإدراكية بعد تناول جرعات الأنسولين داخل الأنف لدى الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية كالفصام وثنائي القطب، واضطرابات التمثيل الغذائي كالسكري.

واقترح الباحثون تفسيراً لذلك، "بأن "مرضى الخرف وألزهايمر قد يعانون من ضعف في معالجة الغلوكوز داخل منطقة الحُصين"، وهي منطقة من الدماغ تشارك في التعلم والذاكرة".

ويدعم هذا التفسير النظرية القائلة بأن مقاومة الأنسولين في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى عجز معرفي.

وخلص الباحثون إلى أن" الأنسولين داخل الأنف يمكن تحمله بأمان ولديه القدرة على تحسين الذاكرة عن طريق الوصول المباشر إلى مناطق الدماغ المعنية بتنظيم الإدراك".

الأنسولين الأنف الوظائف الإدراكية الزهايمر جامعة تورنتو مديكال نيوز توداي

الأكثر قراءة

بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

ابن شقيقة مدير مدرسة المنيا: كل ما جاء على مواقع التواصل "غير صحيح"

شكر ونفى ولوم: الحقيقة الكاملة لوفاة مدير مدرسة المنيا سليمان عبدالحميد

ما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية والاعتماد عليها كدليل فى المحكمة؟

لَحم عمود "المونوريل" يشعل غضب المجتمع.. وتصرف سريع للمسئولين

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب