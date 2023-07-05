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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: العدوان على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، الذي بدأته فجر أمس الاثنين، وأسفر عن 12 شهيدا ونحو 140 مصابًا، بينهم 30  بحالة خطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء.

 

واستشهد مساء الثلاثاء، مواطن، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين.

 

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن جواد مجاهد نعيرات (22 عاما) من بلدة ميثلون، إثر إصابته برصاصة بالرأس، ما يرفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

 

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات تدور في عدة أحياء من مدينة جنين، وبأن قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري في المدينة وتسير عشرات الدوريات في شوارعها وسط مواجهات عنيفة.

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