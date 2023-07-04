3 سنوات على إطلاق "أهل الميديا"

تحتفل صفحة "أهل الميديا" بمرور 3 سنوات على تدشينها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتتوجه الصفحة بالشكر لكل مسؤولي القنوات والإذاعات والصحف ومديري البرامج ولكل الإعلاميين على تقديم الدعم والتعاون والمساعدة.

كما تتوجه "أهل الميديا" بالشكر لمراسلي القنوات على تشجيعهم لاستحداث "نشرة أخبار المراسل" أول نشرة متخصصة في تغطية أخبار المراسلين من مختلف القنوات المصرية والعربية.

وتتوجه بالشكر أيضا لكل الجنود المجهولين في العمل الإعلامي، إذ أطلقت "أهل الميديا" منذ عام في هذا الصدد بالتزامن مع تدشين الصفحة، أول مبادرة من نوعها بعنوان "نجوم خلف الشاشة" لتكريم صناع العمل الإعلامي من مختلف التخصصات من رؤساء القنوات ومديري البرامج ورؤساء تحرير البرامج والمعدين والمخرجين ومهندسي الديكور والإضاءة والتصوير والإنتاج والمونتيرين والمصورين ومسؤولي الكرين والأصوات الرسمية للقنوات، وأيضا كل ما يتعلق بعناصر العمل الدرامي من مؤلفين وموسيقى تصويرية والمكساج، والعديد من العناصر في مختلف التخصصات.

كما أطلقت "أهل الميديا" مبادرة بعنوان "نجوم في صالة التحرير" للحديث عن السير الذاتية لمسؤولي المؤسسات الصحفية ورؤساء الأقسام والمحررين.