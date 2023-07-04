"الزفة بقت جنازة".. اللحظات الأخيرة في حياة 6 من عائلة واحدة بالبحيرة (صور)

6 نعوش تحمل بداخلها جثامين سيدة ورجل و4 أطفال حملها المشيعين من قرية غراقة حامد بمركز الدلنجات محافظة البحيرة وسط حالة من الصدمة الممتزجة بالحزن والعويل على فراق 6 افراد من عائلة واحدة في لحظة واحدة.

الفقداء الستة كانوا ضمن باقي افراد عائلتهم الذين قضوا اياما طويلا للترتيب لحضور زفاف قريبا لهم في مدينة العلمين وكعادة السيدات استمرت طويلا في البحث عما سترتديه لحفل الزفاف والاهتمام باطفالهم بينما أعد الرجال الوسيلة التي ستقلهم للزفاف.

بعد الخروج من قريتهم واستقلال سيارة والسير على الطريق وسط ضحكات الأطفال وحديث السيدات المتبادل والفرحة المنتظرة وقعت مفاجأة سيئة حيث ترنحت السيارة عدة مرات لتنقلب على جانبها وتتحول ضحكات مستقليها لصرخات مدوية صمتت بعضها في لحظات خاطفة بعدما صعدت أوراحهم لبارئها نتيجة الحادث المؤلم.

الضحايا كانوا أم وأطفالها الثلاثة ونجل شقيقها واحد افراد العائلة وبدلا من حضورهم "زفة" فرح زفهم اخرين في مشهد مهيب شهدته جنازتهم وتحولت الزفة الى جناة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مع نفسها عند الكيلو 105، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه الإسكندرية، ما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

المتوفين في الحادث هم كل من:- محمد رمضان عطية، 35 عاما، عسرانة عطية عمر، 45 عاما، حمادة عيد عطية، 13 عاما، أحمد جابر عطية، 10سنوات، منة عيد عطية، 9 سنوات، أنس سعد عطية، 4 سنوات، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الضحايا بمعرفة زويهم.

بينما أصيب 5 أشخاص هم: عبدالرحمن إبراهيم سليم، 20 عاما، رحاب جمعة سلطان، 45 عاما، عيد عطية عمر، 37 عاما، دينا رمضان عطية، 17 عاما، جابر عطية عمر، 36 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

312

313

357575236_688070110002149_4631435985365270304_n

358067283_688069983335495_5706223637813267647_n