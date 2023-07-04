إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بـ"زراعي إسنا" بالأقصر

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى ما بين قريتي الدير والمطاعنة بمركز إسنا التابع للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.