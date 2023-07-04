الكشف على أكثر من 34 ألف مواطن خلال 9 أيام ضمن "100 يوم صحة" بالإسماعيلية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة "١٠٠ يوم صحة" بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) تجاوز ٣٤ ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد ٢٥ يونيو، حتى الاثنين ٣ يوليو الجاري.

وأوضح أن الحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، ويأتي ذلك استمرارًا لمبادرة "١٠٠ يوم صحة" وحرصًا من الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن حملة "١٠٠ يوم صحة" تؤكد حرص الدولة على توصيل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجهود الفِرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ الحملة والتي قدمت خدماتها على مدار ٩ أيام متتالية داخل قرى ومدن المحافظة، كما شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

كما وجَّه بشارة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة "١٠٠ يوم صحة" قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد ٤٢٩٤ سيدة، بالإضافة إلى الكشف على ٣٣٩٤ من الأمراض المزمنة و٥٣ حالة لفحص الأم والجنين هذا إلى جانب مبادرة السمعيات لحديثي الولادة بإجمالي ٩٥ طفلا و٢٣٨ فحصا لراغبي الزواج.



كما تم تنظيم ٩٥٨ قوافل علاجية، وتطعيم ٦٩٧٧ طفلًا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأشار حطب إلى أن عيادات تنظيم الأسرة قدمت خدماتها إلى ٣٣٨٨ منتفعة، بالإضافة إلى ٩٤٩٧ زيارة منزلية للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات لعدد ٥١٨٤ مواطنا عن طريق التواصل المجتمعي.

وأكد أن حملة "١٠٠ يوم صحة" تشمل الخدمات الوقائية ومراقبة الأغذية، حيث تم المرور على ٢١٠ منشآت، وفي مجال صحة البيئة، تم المرور على عدد ٤٢ محطة مياه للشرب، وتم سحب عينات لمياه الشبكات ١١٢ وعدد عينات حمام السباحة ١٤، وعدد عينات محطات معالجة مياه الصرف الصحي ٧ عينات.