إلى باريس.. منتخب مصر يتأهل للأوليمبياد بفوزه على غينيا

تأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"، للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والثانية تواليًا، بانتصاره على غينيا بهدف دون مقابل، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب.

هدف منتخب مصر جاء عن طريق محمد شحاتة بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إبراهيم عادل من اليسار، ليُهيئ الكرة له زميله أحمد عاطف قطة ببراعة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أحمد عاطف قطة بعد تدخله على ألجاسيمي باه لاعب غينيا.

وفي الدقيقة 31، مرر أسامة فيصل الكرة من الجهة اليمنى لمحمود صابر على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى غينيا تصدى لتسديدته بنجاح.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، مرر شحاتة الكرة لإبراهيم عادل، لكن الأخير فشل في استلام الكرة بنجاح، ليُهدر إحدى أخطر فرص الفراعنة لتعزيز التقدم.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو غينيا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 58، عندما أطلق فودي كمارا تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حمزة علاء ببراعة.

وسجل حسام عبدالمجيد هدفًا لمنتخب مصر في الدقيقة 71 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها إبراهيم عادل من الجهة اليسرى، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

استمرت محاولات الغينيين للتسجيل، لكنهم قُوبلوا بتألق حمزة علاء وصلابة الدفاع المصري، الذين ساهموا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية، مؤمنين الانتصار وبطاقة العبور إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتأهل إلى أوليمبياد باريس.

بذلك أصبح منتخب مصر أول منتخب إفريقي يتأهل إلى أوليمبياد باريس، كما ينتظر الفائز من مباراة المغرب ومالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.